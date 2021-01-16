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До -25°C, крещенские морозы и потепление. Погода с 18 по 24 января. Подробный прогноз на неделю

16.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До -25°C, крещенские морозы и потепление. Погода с 18 по 24 января. Подробный прогноз на неделю

Наконец зима предстала во всей красе. Высота снежного покрова уже составляет около 30 сантиметров. А морозы сохранятся до середины следующей недели. 

В понедельник и во вторник — облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь по северу пройдет небольшой снег. Местами туман, видимость до полукилометра, слабый гололед. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -17°C…-25°C, а днем -12°C …-17°C. 

С среды морозы начнут отступать. Облачно с прояснениями, снег. Влажность до 90%. Большая вероятность туманов. Слабый гололед, на дорогах местами будет скользко. Ветер северо-восточной умеренный. Температура воздуха ночью -13°C…-17°C, днём -7°C…-12°C.

В четверг и в пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода. Пройдет снег различной интенсивности. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Температура воздуха ночью -5°C…-13°C, днём 0°C…-7°C°.

В субботу и воскресенье облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный снег. Под утро будут сгущаться туманы. Видимость до полукилометра. Ветер западный, умеренный. Ночью температура будет -3°C… -5°C, днём 0°C…+5°C.

Подробный прогноз погоды на всю неделю в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!   

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Наконец зима предстала во всей красе. Высота снежного покрова уже составляет около 30 сантиметров. А морозы сохранятся до середины следующей недели.  В понедельник...
 
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