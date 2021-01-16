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Температура воздуха в Беларуси была на 12°С градусов ниже нормы. Каковы последствия?

16.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Температура воздуха в Беларуси была на 12°С градусов ниже нормы. Каковы последствия?

В минувшие сутки температура воздуха была на 12 градусов ниже климатической нормы, а ближайшая ночь может стать самой холодной. 


Увеличивается и количество потерпевших от обморожений и гололёда. Только за 15 дней нового года зарегистрированы две тысячи пострадавших. Госпитализированы более 200 человек.

В усиленном режиме работают коммунальные службы. Их задача  – бесперебойная подача тепла, воды, электроэнергии. 

И всё же не обошлось без происшествий. Неспокойная ночь выдалась для Солигорска. Жители города остались без отопления – причиной стал прорыва трубопровода. Авария на теплотрассе случилась около часа ночи, лишив отопления и горячей воды 92 жилых дома, 5 детских садов и школа. Батареи буквально остывали на глазах. Стремительно падала и температура в квартирах жителей. Морозы с отметкой в -20, стали серьезным испытанием как для коммунальщиков, так и для местных жителей.

На место поломки оперативно выехали аварийные службы. Тепло и горячая вода уже поступают в пострадавшие здания.

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В минувшие сутки температура воздуха была на 12 градусов ниже климатической нормы, а ближайшая ночь может стать самой холодной.  Увеличивается и количество...
 
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