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Сборная Беларуси заняла второе место в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси завоевала серебро в женской эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
В составе белорусской команды бежали и стреляли Ирина Кривко, Динара Алмибекова, Анна Сола и Елена Кручинкина.
Первое место в эстафете заняла сборная Германии, преодолевшая дистанцию за 1 час 14 мин 31,5 сек. Белорусские спортсменки отстали от лидеров всего на 17, 4 секунды. Третье место досталось шведам, а четвертое – российской сборной.
Фото: biatlon.by
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Сборная Беларуси завоевала серебро в женской эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. В составе белорусской команды бежали и стреляли...
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