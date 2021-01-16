Сборная Беларуси заняла второе место в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси завоевала серебро в женской эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

В составе белорусской команды бежали и стреляли Ирина Кривко, Динара Алмибекова, Анна Сола и Елена Кручинкина.

Первое место в эстафете заняла сборная Германии, преодолевшая дистанцию за 1 час 14 мин 31,5 сек. Белорусские спортсменки отстали от лидеров всего на 17, 4 секунды. Третье место досталось шведам, а четвертое – российской сборной.

Фото: biatlon.by

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