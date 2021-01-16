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Смотровые комиссии проверяют печное отопление в сельской местности

16.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смотровые комиссии проверяют печное отопление в сельской местности

С приходом настоящей зимы работы прибавляется не только у коммунальщиков. На чеку и спасатели – они снова вышли проверить печи, особое внимание – сельчанам.


Марьянна Бейнарович в свои 82 легко сдает инспектору экзамен на знание правил безопасности. Новую печку поставили прошлой зимой, и сейчас, в сильные морозы проверят по-настоящему. И тут в помощь не только надёжность оборудования, но и старинный семейный оберег, который ей когда-то передала мама.  

Рейды требуют от спасателей повышенного внимания: есть ли в конструкции зазоры, щели, на месте ли притопочный лист, исправна ли дымовая заслонка. По ходу проверяют электропроводку и пожарные извещатели. Эти нужные приборы часто оказываются без батареек или размещены не там, где надо. Исправляют. 

Вместе со спасателями на рейд выходит милиция, социальные работники, местные власти. Повышенное внимание – результат печальной статистики – треть пожаров в регионе происходит из-за неправильной эксплуатации печи. В группе риска: пожилые, инвалиды и те, кто состоит на учете в милиции. А значит, только в Вертелишковском сельсовете нужно проверить почти тысячу человек. 

В доме Натальи Детченя представители различных служб бывают часто. Женщина нигде не работает, ухаживает за матерью-инвалидом. Печь общими усилиями кое-как привели в порядок, но с привычками оставлять окурки и складировать наверху вещи не расстались.

Зимой появляется еще одна группа риска – дачники, которые бывают в пустующих домах наездами. А таких участков только в этом сельском совете – каждый четвертый. Настывшие, редко используемые печи не всегда выдерживают внимание редких гостей.

Случаев неисправности в районе немного – не больше десятка в месяц. На селе печь по-прежнему остается основным источником тепла. Только в Гродненском районе из 50 тысяч жителей порядка 38 тысяч пользуются печным отоплением.

Морозы – ещё один повод если не приехать, то позвонить родителям, проверить, всё ли в порядке. Тем детям, которые об этом забудут, смотровые комиссии напишут письма с просьбой явиться и устранить нарушения. 

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С приходом настоящей зимы работы прибавляется не только у коммунальщиков. На чеку и спасатели – они снова вышли проверить печи, особое внимание – сельчанам. ...
 
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