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Сборная Беларуси по гандболу сыграет с командой из Южной Кореи

16.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу сыграет с командой из Южной Кореи

Сборная Беларуси по гандболу сегодня проведет второй матч на чемпионате мира. Соперник — Южная Корея.

Команды начали турнир в Египте по-разному. Белорусы сыграли вничью с россиянами со счетом 32:32. А корейцы без шансов уступили словенцам — 29:51. Ранее команды уже встречались на мировом форуме. В 2013 году наша сборная победила со счётом 26:20. Корейцы получили право участвовать в ТОП-турнире после хорошего вступления на чемпионате Азии, заняв там второе место. Тренерский штаб Юрия Шевцова по-прежнему до конца не может рассчитывать на Вадима Гайдученко, который приехал в Египет с небольшим повреждением. Также болезненный ушиб в игре с Россией получил Вячеслав Бохан. Матч «Беларусь — Южная Корея» начнется в 17:30.

Две громкие сенсации принёс второй игровой день чемпионата. Сборная Хорватии — один из главных фаворитов сыграла вничью с командой Японии — 29:29. При этом преимущество азиатов достигало по ходу поединка семи мячей. Балканцы спаслись только на последних секундах. Со счётом 29:29 завершилась и игра сборных Испании и Бразилии. Действующие чемпионы Европы испанцы отыгрались в концовке поединка. В остальных матчах Германия буднично разгромила Уругвай — 43:14. Сборная Дании обыграла команду Бахрейна 34:20. А Польша победила Тунис — 30:28 благодаря 1 голам правого крайнего из «Кельце» Аркадиуша Морыто. 

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Сборная Беларуси по гандболу сегодня проведет второй матч на чемпионате мира. Соперник — Южная Корея. Команды начали турнир в Египте по-разному. Белорусы сыграли...
 
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