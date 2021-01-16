Помощник Президента Валерий Бельский провел семинар для лекторов вузов страны на экономическую тему

Источник материала: ОНТ

Белорусская экономика выдержала глобальный вызов и смогла во время пандемии сохранить, а в отдельных случаях даже нарастить некоторые показатели. Об этом сегодня на обучающем семинаре для лекторов вузов страны, заявил помощник Президента Валерий Бельский.

Спикер отметил основные преимущества белорусской экономической модели. Говорил о преимуществах диверсификации товаров отечественными аналогами. Быструю мобилизацию предприятий лёгкой промышленности на пошив средств индивидуальной защиты. И значимые достижения в 2020-м. Рост реальных денежных доходов почти на 8% и баланс внешней торговли товарами и услугами, предварительно – плюс два миллиарда долларов.

Помимо социально-экономических, обсудили и общественно-политическую обстановку в стране. Такая форма общения – возможность для преподавателей получить достоверные сведения из первоисточников, чтобы затем использовать материал в своей работе. Это позволит исключить фальсификацию и искажение фактов.

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