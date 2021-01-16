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Белоруски завоевали серебро на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

16.01.2021 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по биатлону выиграла серебряную медаль в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски завоевали серебро на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Девушки были близки к тому, чтобы занять высшую ступень на пьедестале.

Ирина Кривко, бежавшая первой, отправила Динару Алимбекову на дистанцию шестой. Та в свою очередь перенесла нашу дружину на третью позицию. А Анна Сола и вовсе сотворила маленькое чудо, возглавив протокол. Завершавшая гонку Елена Кручинкина лидерство удержать не смогла, однако и не растеряла преимущество.

Белоруски завоевали серебро на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Итог – второе место. Первое место заняли представительницы Германии.

Люди в материале: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина

 
 
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по биатлону выиграла серебряную медаль в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщили в программе...
 
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