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Григорий Азарёнок: «Только что Президент вручил мне награду. Потрясающие эмоции»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 января в неформальной обстановке собрались люди из мира культуры и искусства, спортсмены, госслужащие, представители СМИ. Одним словом, все те, кто достиг в своей сфере деятельности больших успехов.
Сегодня в центре внимания и ряд сотрудников СМИ: тележурналисты, а также представители ведущих печатных изданий.
Они удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие информационной политики.
Григорий Азаренок, специальный корреспондент СТВ:
Огромная благодарность нашему народу, нашей милиции – всем, кто присутствует в этом зале, кто работал на информационном поле. Потому что это общая награда, можно сказать, и для телеканала СТВ, и для всей белорусской журналистики.
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Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время...
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