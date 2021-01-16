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Григорий Азарёнок: «Только что Президент вручил мне награду. Потрясающие эмоции»

16.01.2021 20:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азарёнок: «Только что Президент вручил мне награду. Потрясающие эмоции»

15 января в неформальной обстановке собрались люди из мира культуры и искусства, спортсмены, госслужащие, представители СМИ. Одним словом, все те, кто достиг в своей сфере деятельности больших успехов.

Александр Лукашенко: «Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки»

Григорий Азарёнок: «Только что Президент вручил мне награду. Потрясающие эмоции»

Сегодня в центре внимания и ряд сотрудников СМИ: тележурналисты, а также представители ведущих печатных изданий.

Григорий Азарёнок: «Только что Президент вручил мне награду. Потрясающие эмоции»

Они удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие информационной политики.

Григорий Азарёнок: «Только что Президент вручил мне награду. Потрясающие эмоции»

Григорий Азаренок, специальный корреспондент СТВ:
Только что Президент вручил мне эту награду. Потрясающие эмоции, потрясающее ощущение, огромная благодарность и главе государства, конечно же, за такое высокое доверие, за оказанную честь.

Огромная благодарность нашему народу, нашей милиции – всем, кто присутствует в этом зале, кто работал на информационном поле. Потому что это общая награда, можно сказать, и для телеканала СТВ, и для всей белорусской журналистики.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Григорий Азарёнок

 
 
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Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время...
 
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