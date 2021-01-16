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ЧМ-2021 по гандболу: Сборная Беларуси победила команду Южной Кореи

16.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

ЧМ-2021 по гандболу: Сборная Беларуси победила команду Южной Кореи

  • 16.01.2021, 20:32
ЧМ-2021 по гандболу: Сборная Беларуси победила команду Южной Кореи
Иллюстрационное фото

Белорусы вышла в следующий этап чемпионата мира.

В своем втором матче чемпионата мира-2021 сборная Беларуси, победив команду Южной Кореи, вышла во второй этап турнира, пишет «Прессбол».

БЕЛАРУСЬ — ЮЖНАЯ КОРЕЯ — 32:24 (15:9)

Александрия. "Борг эль-Араб". Начало — в 17.30.

Судьи — Самир Кришен и Самир Махлуф (оба — Тунис).

БЕЛАРУСЬ: Мороз, Кишов; Вайлупов, Юринок, Кривенко, Королек, Бохан, Сельвесюк, Кулеш, Астрашапкин, Алехин, Самойло, Гайдученко, Подшивалов, Кулак, Рудь.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: Ли Чан Ву, Чжан Чжунь Юн; Ю Чань Минь, Ли Чжунь Хи, Бек Сен Джон, Чжон Юн Чже, Ким Мьен Чжон, Ким Чжи Унь, Ю Мьен Хань, Ким Чжинь Хо, Ким Чжа Сунь, Кан Чжунь Гу, Ким Юн, Ким Тэ Ун.

ГРУППА H: Беларусь — 3 (2), Словения — 2 (1), ФГР — 1 (1), Южная Корея — 0 (2).

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Белорусы вышла в следующий этап чемпионата мира.
 
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