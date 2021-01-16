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Ученые обнаружили две вращающиеся друг вокруг друга планеты

16.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили две вращающиеся друг вокруг друга планеты

  • 16.01.2021, 19:59
Ученые обнаружили две вращающиеся друг вокруг друга планеты

Они находятся в 430 световых годах от Земли.

Швейцарские астрономы из Бернского университета открыли двойную звезду, которая представляет собой коричневые карликовые планеты, вращающиеся друг вокруг друга. Соответствующая публикация появилась в научном журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет lenta.ua.

Открытие удалось сделать благодаря изображениям, сделанным с помощью астрономической обсерватории Хаббл. Двойная звезда получила название CFHTWIR-Oph 98. Она состоит из двух коричневых карликовых планет – Oph 98 A и Oph 98 B, в атмосфере которых обнаружены следы воды. Они находятся в 430 световых годах от Земли в экваториальном созвездии Змееносец. Расстояние между объектами составляет 200 астрономических единиц.

По снимкам специалисты определили, что масса коричневых карликов небольшая. Oph 98 A в 15 раз больше Юпитера, а Oph 98 B – лишь в восемь раз. Кроме того, двойная звезда является довольно молодой: она возникла около трех миллионов лет назад.

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Они находятся в 430 световых годах от Земли.
 
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