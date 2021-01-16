Источник материала: Хартия'97

Генсекретарь федерации хоккея Латвии: Мы можем провести ЧМ-2021 самостоятельно 16.01.2021, 19:48

Еще месяц назад Латвия написала письмо в IIHF, объяснив, что это возможно.

Генеральный секретарь федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс сообщил, что страна может провести ЧМ-2021 самостоятельно, если построит быстровозводимую арену, но при этом все зависит от решения ИИХФ, пишет by.tribuna.com .

«Теоретически Латвия может провести чемпионат мира. Месяц назад мы написали письмо в IIHF, объяснили, при каких условиях это возможно.

Мы должны в очень короткое время построить быстровозводимую арену, наподобие тех, где проходят матчи «Зимней классики».

Мы можем это сделать, но все зависит от того, что решит в конце января ИИХФ», – сказал Козиолс.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью из-за политической ситуации в стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .