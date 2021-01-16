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Генсекретарь федерации хоккея Латвии: Мы можем провести ЧМ-2021 самостоятельно
Источник материала: Хартия'97
Генсекретарь федерации хоккея Латвии: Мы можем провести ЧМ-2021 самостоятельно
Еще месяц назад Латвия написала письмо в IIHF, объяснив, что это возможно.
Генеральный секретарь федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс сообщил, что страна может провести ЧМ-2021 самостоятельно, если построит быстровозводимую арену, но при этом все зависит от решения ИИХФ, пишет
«Теоретически Латвия может провести чемпионат мира. Месяц назад мы написали письмо в IIHF, объяснили, при каких условиях это возможно.
Мы должны в очень короткое время построить быстровозводимую арену, наподобие тех, где проходят матчи «Зимней классики».
Мы можем это сделать, но все зависит от того, что решит в конце января ИИХФ», – сказал Козиолс.
Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью из-за политической ситуации в стране.
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Еще месяц назад Латвия написала письмо в IIHF, объяснив, что это возможно.
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