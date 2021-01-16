Источник материала: Хартия'97

«Под разными предлогами и разными способами пытаются попасть в дома и квартиры людей» 6 16.01.2021, 19:38

2,246

Минчане возмущены действиями карателей.

Так называемая «милиция» терроризирует целые районы. Пытаются попасть в квартиры, вскрывают почтовые ящики, обманом попадают в подъезд, прикрывшись курьером, выключают людям свет, пишет телеграм-канал «Баста» .

- Уже пятый день сотрудники карательных органов пытаются выщемить жителей Новой Боровой. Стараются переписать, где кто живёт. Чтобы потом было удобно людей кошмарить.

Под разными предлогами и разными способами пытаются попасть в дома и квартиры людей.

Выключение света, если удалось попасть в тамбур; доставка пиццы, новый участковый - познакомиться и прочие сказки.

А прямо сейчас облаву с допросом всех входящих и выходящих на улице Авиационная устроили.

Допрашивают, кто живёт, какая машина, номер, есть ли в машине видеорегистратор.

Достают жировки и сверяют их со списками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.