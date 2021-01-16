ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Под разными предлогами и разными способами пытаются попасть в дома и квартиры людей»

16.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Под разными предлогами и разными способами пытаются попасть в дома и квартиры людей»

6
  • 16.01.2021, 19:38
  • 2,246
«Под разными предлогами и разными способами пытаются попасть в дома и квартиры людей»

Минчане возмущены действиями карателей.

Так называемая «милиция» терроризирует целые районы. Пытаются попасть в квартиры, вскрывают почтовые ящики, обманом попадают в подъезд, прикрывшись курьером, выключают людям свет, пишет телеграм-канал «Баста».

- Уже пятый день сотрудники карательных органов пытаются выщемить жителей Новой Боровой. Стараются переписать, где кто живёт. Чтобы потом было удобно людей кошмарить.

Под разными предлогами и разными способами пытаются попасть в дома и квартиры людей.

Выключение света, если удалось попасть в тамбур; доставка пиццы, новый участковый - познакомиться и прочие сказки.

А прямо сейчас облаву с допросом всех входящих и выходящих на улице Авиационная устроили.

Допрашивают, кто живёт, какая машина, номер, есть ли в машине видеорегистратор.

Достают жировки и сверяют их со списками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко еще не доложили, что "по телевизору" у многих уже давно идет интернет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by