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Екатерина Забенько: «Я подержала в руках заветную награду, о которой, наверное, мечтала всю свою профессиональную жизнь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 января в неформальной обстановке собрались люди из мира культуры и искусства, спортсмены, госслужащие, представители СМИ. Одним словом, все те, кто достиг в своей сфере деятельности больших успехов.
Сегодня в центре внимания и ряд сотрудников СМИ. Это тележурналисты, а также представители ведущих печатных изданий.
Екатерина Забенько, ведущая информационных программ СТВ:
Спасибо богу, спасибо судьбе, спасибо родителям за то, что такие шансы в жизни выпадают быть отмеченной на самом высоком уровне.
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Екатерина Забенько: «Я подержала в руках заветную награду, о которой, наверное, мечтала всю свою профессиональную жизнь»
Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время...
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