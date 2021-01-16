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Татьяна Бирук: «За любой наградой кроется большой труд большой команды»

16.01.2021 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Бирук: «За любой наградой кроется большой труд большой команды»

15 января в неформальной обстановке собрались люди из мира культуры и искусства, спортсмены, госслужащие, представители СМИ. Одним словом, все те, кто достиг в своей сфере деятельности больших успехов.

Татьяна Бирук: «За любой наградой кроется большой труд большой команды»

Сегодня в центре внимания и ряд сотрудников СМИ. Это тележурналисты, а также представители ведущих печатных изданий.

Татьяна Бирук: «За любой наградой кроется большой труд большой команды»

Татьяна Бирук, директор дирекции интернет-вещания СТВ:
На самом деле за любой наградой кроется большой труд большой команды. Пока кто-то получает награды, кто-то прямо сейчас работает. В общем, спасибо большое команде и большое спасибо руководству за доверие.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Татьяна Бирук

 
 
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Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время...
 
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