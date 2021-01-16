ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мария Колесникова останется под стражей. Суд не удовлетворил жалобу защиты

16.01.2021 20:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Партизанского района Минска 16 января не удовлетворил жалобу защиты координатора предвыборного штаба претендента на пост президента Виктора Бабарико, члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Марии Колесниковой на продление срока заключения под стражу до 8 марта.

Сейчас Колесникова находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

Мария Колесникова останется под стражей. Суд не удовлетворил жалобу защиты

«Решение суда было предсказуемо. Ничего нового для нас сегодня не произошло. Конечно же, мы постарались обосновать нашу жалобу, в том числе Марии, и привести аргументы, которые в иной ситуации могли бы повлиять на решение суда, но, к сожалению, этого не произошло. Будем обжаловать. В течение суток у нас есть право на обжалование, поэтому не позднее чем завтра постановление суда Партизанского района будет обжаловано», — заявила адвокат Колесниковой Людмила Казак.

По словам адвоката, ее вдохновила сегодняшняя поддержка людей, пришедших в суд. «Все, что просили ей передать, я сообщу Марии лично. Каждому, кто посылает ей сообщения, она всегда отвечает персонально и очень радуется, что люди про нее не забывают, думают о ней и поддерживают ее», — сказала адвокат.

Казак также отметила поддержку представителей посольств, которые, несмотря на закрытый характер судебных заседаний, до конца ждут решения. «Они тоже выражают свою обеспокоенность и поддержку Марии. Я об этом ей непременно сообщу, она тоже будет рада», — заявила защитница.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Партизанского района Минска 16 января не удовлетворил жалобу защиты координатора предвыборного штаба претендента на пост президента Виктора Бабарико, члена...
 
Новости дня
Новости разные
 
Татьяна Бирук: «За любой наградой кроется большой труд большой команды»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by