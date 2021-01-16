ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще три человека признаны политзаключенными. Список увеличился до 185 фамилий

16.01.2021 20:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Правозащитники признали политзаключенными и потребовали освобождения еще трех человек — Дмитрия Короткевича, Андрея Тимофеенко и Сергея Ефимова. Соответствующее заявление правозащитного сообщества размещено на сайте spring96.org.

Еще три человека признаны политзаключенными. Список увеличился до 185 фамилий
Андрей Тимофеенко. Фото TUT.by

Короткевич, Тимофеенко и Ефимов осуждены по статьям 364 и 366 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, и насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). Тимофеенко получил два года лишения свободы, Короткевич и Ефимов — три.

«Как показали результаты мониторинга судебных процессов по некоторым из данной категории дел, суды при их рассмотрении не дают надлежащей оценки законности действий сотрудников милиции и при вынесении приговоров изначально исходят из того, что они осуществляли свою законную деятельность по охране общественного порядка при проведении гражданами несанкционированных массовых мероприятий. Задержания участников таких собраний, применение в их отношении физической силы, спецсредств также, по мнению судей, носит законный характер», — говорится в заявлении правозащитников.

«Соответственно всякого рода неповиновение, сопротивление, а тем более применение насилия в отношении представителей МВД, по их мнению, является преступным и должно караться в соответствии с УК. Согласно действующему законодательству, сотрудники милиции, иные должностные лица, исполняющие обязанности по охране общественного порядка, имеют повышенную защиту законом по сравнению с другими физическими лицами, и применение к ним насильственных действий влечет уголовную ответственность независимо от последствий этих действий для потерпевшего», — отмечают правозащитники.

Позиция правозащитников по таким делам заключается в том, что «всякого рода действия по насильственному пресечению мирных собраний, задержание их участников, применение в отношении них насилия, привлечение их к ответственности только за сам факт участия в таких собраниях являются непропорциональными ограничениями свободы мирных собраний, выходящими за пределы допустимых ограничений свободы собраний и выражения своего мнения, что неоднократно уже было подтверждено практикой КПЧ ООН по индивидуальным обращениям граждан Беларуси о нарушениях ст. 21 и 19 Международного пакта о гражданских  и политических правах», — подчеркивается в заявлении.

На 16 января в Беларуси 185 политзаключенных, отмечает БелаПАН.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники признали политзаключенными и потребовали освобождения еще трех человек — Дмитрия Короткевича, Андрея Тимофеенко и Сергея Ефимова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Морозы в Минске: яркий фоторепортаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by