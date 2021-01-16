Еще три человека признаны политзаключенными. Список увеличился до 185 фамилий

Правозащитники признали политзаключенными и потребовали освобождения еще трех человек — Дмитрия Короткевича, Андрея Тимофеенко и Сергея Ефимова. Соответствующее заявление правозащитного сообщества размещено на сайте spring96.org.



Андрей Тимофеенко. Фото TUT.by

Короткевич, Тимофеенко и Ефимов осуждены по статьям 364 и 366 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, и насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). Тимофеенко получил два года лишения свободы, Короткевич и Ефимов — три.

«Как показали результаты мониторинга судебных процессов по некоторым из данной категории дел, суды при их рассмотрении не дают надлежащей оценки законности действий сотрудников милиции и при вынесении приговоров изначально исходят из того, что они осуществляли свою законную деятельность по охране общественного порядка при проведении гражданами несанкционированных массовых мероприятий. Задержания участников таких собраний, применение в их отношении физической силы, спецсредств также, по мнению судей, носит законный характер», — говорится в заявлении правозащитников.

«Соответственно всякого рода неповиновение, сопротивление, а тем более применение насилия в отношении представителей МВД, по их мнению, является преступным и должно караться в соответствии с УК. Согласно действующему законодательству, сотрудники милиции, иные должностные лица, исполняющие обязанности по охране общественного порядка, имеют повышенную защиту законом по сравнению с другими физическими лицами, и применение к ним насильственных действий влечет уголовную ответственность независимо от последствий этих действий для потерпевшего», — отмечают правозащитники.

Позиция правозащитников по таким делам заключается в том, что «всякого рода действия по насильственному пресечению мирных собраний, задержание их участников, применение в отношении них насилия, привлечение их к ответственности только за сам факт участия в таких собраниях являются непропорциональными ограничениями свободы мирных собраний, выходящими за пределы допустимых ограничений свободы собраний и выражения своего мнения, что неоднократно уже было подтверждено практикой КПЧ ООН по индивидуальным обращениям граждан Беларуси о нарушениях ст. 21 и 19 Международного пакта о гражданских и политических правах», — подчеркивается в заявлении.

На 16 января в Беларуси 185 политзаключенных, отмечает БелаПАН.