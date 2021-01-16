ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко предрекает увядание интернета

16.01.2021 20:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко предрекает «увядание» интернета и призывает не отказываться от телевизора.

Лукашенко предрекает увядание интернета
Фото president.gov.by

«В последнее время пошли за теми, кто говорит о том, что и телевидение — телевизор, — и газета, и прочие себя изжили. И книга тоже. Вы знаете, кому-то это надо, чтобы принизить роль классических средств массовой информации. Не делайте этого», — сказал Лукашенко на приеме по случаю старого Нового года 16 января, где он вручил награды в том числе представителям государственных СМИ.

«Мы его игнорировать не должны. Это сегодня, как мы увидели, интернет я имею в виду, разного рода телеграм-каналы и прочие — мы увидели, что это — очень мощное, сильное оружие. Но это оружие только в какой-то части навсегда. Вот посмóтрите. Даже при моей жизни, не говоря уже о вас, увидите увядание вот этого вспыхнувшего фейерверка интернета. Я клоню вас к тому: не отказывайтесь от этой классики», — призвал Лукашенко.

«Телевизор — это образ жизни, это образ мышления, — считает он. — Да, сегодня многие достали и начали тыкать в этот айфон, телефон и т.д. Разных марок. Но как только вы зашли в столовую, вы нажали кнопку и смотрите на экран. Куда-то пришли в гости — обязательно там работает телевизор. Это надо сберечь».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко предрекает «увядание» интернета и призывает не отказываться от телевизора.
 
Новости дня
Новости разные
 
Свободным жителям Светлогорска мороз нипочем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by