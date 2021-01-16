ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске молодого человека задержали за дискредитацию милицейской формы

16.01.2021 21:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД задержали 20-летнего уроженца Грузии за незаконное ношение милицейской формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой, молодой человек снимался в видеороликах, дискредитирующих правоохранителей. За это ему грозит административная ответственность.

В Минске молодого человека задержали за дискредитацию милицейской формы

Михаил Щерба, заместитель начальника управления по Минску ГУСБ МВД Беларуси:
Как пояснил неработающий молодой человек, сделал он это ради хайпа и для увеличения подписчиков. Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту приобретения форменного обмундирования.

В Минске молодого человека задержали за дискредитацию милицейской формы

В отношении молодого человека составлен административный протокол за ношение формы сотрудников ОВД со знаками различия без имеющегося на это права.

Люди в материале: Михаил Щерба, Ольга Чемоданова

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД задержали 20-летнего уроженца Грузии за незаконное ношение милицейской формы, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Я никогда не отступлю. Я родился, жил и будут жить здесь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by