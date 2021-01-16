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В Минске молодого человека задержали за дискредитацию милицейской формы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД задержали 20-летнего уроженца Грузии за незаконное ношение милицейской формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой, молодой человек снимался в видеороликах, дискредитирующих правоохранителей. За это ему грозит административная ответственность.
Михаил Щерба, заместитель начальника управления по Минску ГУСБ МВД Беларуси:
На данный момент правоохранители проводят проверку по факту приобретения форменного обмундирования.
В отношении молодого человека составлен административный протокол за ношение формы сотрудников ОВД со знаками различия без имеющегося на это права.
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Новости Беларуси. Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД задержали 20-летнего уроженца Грузии за незаконное ношение милицейской формы, сообщили в программе...
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