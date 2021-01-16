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Сборная Беларуси по гандболу победила команду из Южной Кореи на ЧМ в Египте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу провела второй матч на чемпионате мира. Турнир проходит в Египте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз нашими соперниками была команда Южной Кореи.
К этому поединку дружины подошли с разными показателями. Наши парни расписали ничью с россиянами, а азиаты по всем статьям уступили словенцам.
Учитывая то, что во второй раунд проходят по три лучших коллектива, задача у подопечных Юрия Шевцова была одна – не проиграть. Ведь в этом случае белорусы досрочно получали путевку во второй групповой этап.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу провела второй матч на чемпионате мира. Турнир проходит в Египте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз нашими...
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