Сборная Беларуси по гандболу победила команду из Южной Кореи на ЧМ в Египте

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу провела второй матч на чемпионате мира. Турнир проходит в Египте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз нашими соперниками была команда Южной Кореи.

К этому поединку дружины подошли с разными показателями. Наши парни расписали ничью с россиянами, а азиаты по всем статьям уступили словенцам.





Учитывая то, что во второй раунд проходят по три лучших коллектива, задача у подопечных Юрия Шевцова была одна – не проиграть. Ведь в этом случае белорусы досрочно получали путевку во второй групповой этап.



