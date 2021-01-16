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Сборная Беларуси по гандболу победила команду из Южной Кореи на ЧМ в Египте

16.01.2021 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу провела второй матч на чемпионате мира. Турнир проходит в Египте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз нашими соперниками была команда Южной Кореи.

К этому поединку дружины подошли с разными показателями. Наши парни расписали ничью с россиянами, а азиаты по всем статьям уступили словенцам.

Сборная Беларуси по гандболу победила команду из Южной Кореи на ЧМ в Египте

Учитывая то, что во второй раунд проходят по три лучших коллектива, задача у подопечных Юрия Шевцова была одна – не проиграть. Ведь в этом случае белорусы досрочно получали путевку во второй групповой этап.

Сборная Беларуси по гандболу победила команду из Южной Кореи на ЧМ в Египте

Следующий матч мы сыграем 18 января со словенцами.

Люди в материале: Юрий Шевцов

 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу провела второй матч на чемпионате мира. Турнир проходит в Египте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз нашими...
 
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