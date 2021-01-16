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А с кем война? Лукашенко не хочет признавать, что многие белорусы — против него
Источник материала: Навiны
Белорусы были и будут единым народом, заявил Александр Лукашенко 16 января на приеме по случаю старого Нового года. Также прозвучало, что «в 2020-м нам фактически объявили войну». Но если белорусы едины и все, надо понимать, сплочены вокруг вождя режима, то кто с кем воевал (и, в общем-то, продолжает воевать)?
Большому белорусскому начальству приходится придумывать разные мифологические версии, описывая
Версия вождя: воду мутили несколько тысяч гастарбайтеров
Так совпало, что сегодня же российская журналистка Наиля Аскер-заде выложила в своем телеграме фрагмент интервью Лукашенко, не вошедший в эфир «России 1». Так вот, по версии Лукашенко, в прошлом году «ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное что по времени растянулось».
Причиной же того, что
«И они там по десять, по 12 тысяч последнее время ходили, а фотографировали ситуацию и в телеграм-каналы выдавали двести тысяч», — доложил Лукашенко.
Возможно, самые наивные российские зрители и поверят, что все это время в Беларуси мутила воду горстка оставшихся не у дел гастарбайтеров. Но мы-то знаем, что действительно выходило по
Проведенное после выборов-2020 социологическое исследование Chatham House (автор — Рыгор Астапеня) показало, что каждый пятый житель белорусских городов участвовал в уличных акциях протеста. При этом надо учесть, что далеко не все несогласные с официальными итогами выборов отваживались выходить на такие акции.
Мифы меняются как перчатки
Итак, следите за руками: когда надо показать Москве, что в Багдаде, то бишь Минске, все спокойно, то масштаб прошлогодних событий преуменьшается. Ну, бродила там кучка в основном безработных, да и тех мы угомонили. Подтекст ясен: у нынешнего вождя все схвачено, так что
И совсем другую картину рисует вождь для внутреннего пиара. Это уже некое манихейское сражение между добром и злом. Добро — это, ясное дело, сильная власть, без которой, как заявил сегодня Лукашенко «суверенитет страны немыслим».
А вот с конкретизацией зла — большие непонятки. До 9 августа — дня, когда грянули протесты против фальсификации выборов, — как помните, раскручивалась мифология про российских кукловодов, которые хотят-де через своих марионеток (в этом контексте склоняли нынешних
После 9 августа, когда потрясенному вождю пришлось запросить помощи у Владимира Путина, мифология насчет кукловодов была подменена в одночасье, как в антиутопии Оруэлла. Они резко переместились на Запад: Литва, Польша, Чехия, Украина, а заправляет всеми, конечно, дядя Сэм.
К слову, то, что у Москвы была запрошена и вооруженная помощь, показывает: речь шла отнюдь не о горстке безработных на улицах. Вспомним: 17 августа на Минском заводе колесных тягачей в лицо Лукашенко кричали «уходи!» никакие не безработные, а самые реальные работяги.
На Минск не высаживался натовский десант
В сегодняшнем выступлении у Лукашенко, хвалившего настоящих в его понимании патриотов, проскользнуло, что «на площадях и улицах воевали мужики». Да, но против кого?
Предположим, Запад действительно такая бяка, что его хлебом не корми, а дай напакостить синеокой Беларуси. Но на Минск не перли танковые армады Ангелы Меркель, здесь не было натовского десанта (равно как и якобы высаженный с подрывными целями десант вагнеровцев оказался
Да, происходившее у нас в прошлом году действительно было похоже на настоящую войну. Но войну, объявленную несогласной части собственного народа, протест которого был феноменально мирным (отдельные же инциденты — в основном на уровне «сорвал растительность с цветочных клумб и бросил ее в милиционеров»).
Это была (собственно, она продолжается) запредельно
Не случайно Лукашенко, который прежде заявлял, что уйдет, когда попросит народ, в последнее время стал твердить, что будет ориентироваться на волю
Грубый муляж для общества и Фазеля
По идее, имея такую массу недовольных твоим правлением, нужно если не посыпать голову пеплом и уходить в отставку, то, по крайней мере, идти на диалог о путях перемен.
Однако обществу — а заодно, кстати, и главе Международной федерации хоккея Рене Фазелю,
Вы будет долго смеяться, но в сообщении белорусского оргкомитета по проведению чемпионата мира 2021 года по итогам встречи с Фазелем утверждается, что «реальный процесс общественного диалога уже давно (с октября 2020 года) запущен в виде созданных диалоговых площадок во всех регионах страны». А венцом этого процесса станет-де
Однако даже Фазель, который обманываться рад, вряд ли спасет ситуацию для Лукашенко: шансы, что ЧМ пройдет в Минске, стремительно тают.
Тем более, надо думать, не устроит имитация диалога самих белорусов, настроенных добиваться честных выборов. Однако признавать, что такой
Сегодня он
Но и у массы белорусов, которые хотят смены политического режима, другой страны нет. Так что вопреки
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Обществу и Фазелю хотят впарить имитацию диалога…
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