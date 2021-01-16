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Энергоблок БелАЭС отключен от сети «после срабатывания системы защиты генератора»
Источник материала: Onliner
— Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования. Радиационный фон в районе станции в норме, — сказано в сообщении Минэнерго.
На номинальный уровень мощности первый энергоблок вывели вечером 12 января. Тепловая мощность — 3200 МВт, а электрическая мощность составляет 1170 МВт. Статические и динамические испытания продолжаются на этой мощности. Затем, после их удачного завершения, в течение 15 суток пройдет опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.
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Сегодня в 19:02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.Читать далее…
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