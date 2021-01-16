Энергоблок БелАЭС отключен от сети «после срабатывания системы защиты генератора»

Источник материала: Onliner

— Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования. Радиационный фон в районе станции в норме, — сказано в сообщении Минэнерго.

На номинальный уровень мощности первый энергоблок вывели вечером 12 января. Тепловая мощность — 3200 МВт, а электрическая мощность составляет 1170 МВт. Статические и динамические испытания продолжаются на этой мощности. Затем, после их удачного завершения, в течение 15 суток пройдет опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.