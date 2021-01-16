Источник материала: Хартия'97

«Наши пылающие сердца не дают нам мерзнуть и в -20!» 16.01.2021, 21:25

Витебск вышел на вечерний протест.

Белорусы уже 161 день протестуют против режима Лукашенко. Сегодня на вечернюю акцию вышел Витебск.

«Наши пылающие сердца не дают нам мёрзнуть и в -20!», - пишут телеграм-каналу «Хартии-97» жители города.

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