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«Наши пылающие сердца не дают нам мерзнуть и в -20!»
Источник материала: Хартия'97
«Наши пылающие сердца не дают нам мерзнуть и в -20!»
Витебск вышел на вечерний протест.
Белорусы уже 161 день протестуют против режима Лукашенко. Сегодня на вечернюю акцию вышел Витебск.
«Наши пылающие сердца не дают нам мёрзнуть и в -20!», - пишут телеграм-каналу
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Витебск вышел на вечерний протест.
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