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Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети

16.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети

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  • 16.01.2021, 21:17
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети

В 19:02 сработала система защиты генератора.

Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети,сообщает 16 января в телеграм-канале Минэнерго.

«В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что «радиационный фон в районе станции в норме».

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В 19:02 сработала система защиты генератора.
 
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