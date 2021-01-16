|
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети
Источник материала: Хартия'97
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети
В 19:02 сработала система защиты генератора.
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети,
«В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что «радиационный фон в районе станции в норме».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 19:02 сработала система защиты генератора.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)