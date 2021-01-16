Источник материала: Хартия'97

Рекорды холода зафиксированы в Беларуси минувшей ночью на пяти метеостанциях 1 16.01.2021, 21:02

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В ближайшие дни очень холодная погода сохранится.

Рекорды холода зафиксированы в ночь на 16 января на пяти метеостанциях Витебской, Минской и Могилевской областей, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Самая низкая температура зафиксирована в Слуцке — 26,8 мороза. Прежний антирекорд ночи для этого райцентра составлял 26 градусов ниже нуля (в 1987 году).

Обновлены минимумы в Сенно — 24,2 (23,8 в 1987 году), Езерище — 22,4 (22,2 тогда же), Мстиславле — 21,8 (15,4 в 2018 году), Воложине — 21,3 (20,9 в 1987 году).

В Минске температура воздуха опустилась до минус 20,7 градуса. Последний раз холоднее было 11 января 2019 года (22,1), до этого — 7—9 января 2017 года (25,1; 24,9; 21,1 градуса).

Абсолютный минимум ночи для всей страны — 40,6 градуса мороза 16 января 1940 года, для Минска — 35,4 в том же году.

Стоит отметить, что в эти дни год назад (15—17 января) на белорусских метеостанциях было зафиксировано 37 рекордов тепла, при этом 15 января установлен новый максимум для всей страны с начала инструментальных метеонаблюдений (плюс 8,1 градуса в Бресте).

В ближайшие дни очень холодная погода сохранится.

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