Источник материала: Хартия'97

«Пора менять лысую резину!»: Минские партизаны вышли на улицы 16.01.2021, 21:01

Иллюстрационное фото: tut.by

Белорусы протестуют против узурпатора.

Белорусы уже 161 день протестуют против режима Лукашенко.

В Минске в микрорайоне Запад-2 и в Фрунзенском районе этим вечером проходят дворовые марши, пишет телеграм-канал «Баста» .

Колонны скандируют «Верым! Можам! Пераможам!» и «Пора менять лысую резину!».

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