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«Пора менять лысую резину!»: Минские партизаны вышли на улицы

16.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Пора менять лысую резину!»: Минские партизаны вышли на улицы

  • 16.01.2021, 21:01
«Пора менять лысую резину!»: Минские партизаны вышли на улицы
Иллюстрационное фото: tut.by

Белорусы протестуют против узурпатора.

Белорусы уже 161 день протестуют против режима Лукашенко.

В Минске в микрорайоне Запад-2 и в Фрунзенском районе этим вечером проходят дворовые марши, пишет телеграм-канал «Баста».

Колонны скандируют «Верым! Можам! Пераможам!» и «Пора менять лысую резину!».

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Теги: Минск
 
 
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