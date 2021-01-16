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«Пора менять лысую резину!»: Минские партизаны вышли на улицы
Источник материала: Хартия'97
«Пора менять лысую резину!»: Минские партизаны вышли на улицы
Белорусы протестуют против узурпатора.
Белорусы уже 161 день протестуют против режима Лукашенко.
В Минске в микрорайоне Запад-2 и в Фрунзенском районе этим вечером проходят дворовые марши, пишет телеграм-канал
Колонны скандируют «Верым! Можам! Пераможам!» и «Пора менять лысую резину!».
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Белорусы протестуют против узурпатора.
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