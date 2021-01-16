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Главный тренер «Ритма» о чемпионате Беларуси по индорхоккею: в первом туре как-то все раскачивались
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Подошел к концу второй тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд. Лучшими вновь стали спортсменки первой команды Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Горожанки» не проиграли ни одного матча, однако «Виктория» смогла свести поединок к ничейному результату. Практически 100%-ный итог позволил действующему победителю досрочно выйти в плей-офф. Право на медальные разборки также добыли «Виктория-1», «Ритм» и «Минск-2».
Несмотря на разделение на две группы, шанс на медальные поединки имел каждый коллектив благодаря системе «золотой шанс». Однако даже тут фавориты взяли свое.
Нина Дашко, главный тренер ХК «Ритм»:
Заключительный тур чемпионата страны среди женских команд пройдет 5 и 6 февраля. Нокаут-раунд начнется со стадии 1/2.
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Новости Беларуси. Подошел к концу второй тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд. Лучшими вновь стали спортсменки первой команды Минска,...
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