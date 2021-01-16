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Главный тренер «Ритма» о чемпионате Беларуси по индорхоккею: в первом туре как-то все раскачивались

16.01.2021 21:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подошел к концу второй тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд. Лучшими вновь стали спортсменки первой команды Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер «Ритма» о чемпионате Беларуси по индорхоккею: в первом туре как-то все раскачивались

«Горожанки» не проиграли ни одного матча, однако «Виктория» смогла свести поединок к ничейному результату. Практически 100%-ный итог позволил действующему победителю досрочно выйти в плей-офф. Право на медальные разборки также добыли «Виктория-1», «Ритм» и «Минск-2».

Несмотря на разделение на две группы, шанс на медальные поединки имел каждый коллектив благодаря системе «золотой шанс». Однако даже тут фавориты взяли свое.

Главный тренер «Ритма» о чемпионате Беларуси по индорхоккею: в первом туре как-то все раскачивались

Нина Дашко, главный тренер ХК «Ритм»:
В первом туре как-то все раскачивались, потому что мы привыкли играть международные турниры – то в Чехии, то в Литве, то в Польше. А в этот раз никуда не поехали, потому не было игровой практики. А вот первый тур немножко показал, что мы можем, что не можем, что у нас не получается. Вот, потихонечку подходим к завершающему туру.

Главный тренер «Ритма» о чемпионате Беларуси по индорхоккею: в первом туре как-то все раскачивались

Заключительный тур чемпионата страны среди женских команд пройдет 5 и 6 февраля. Нокаут-раунд начнется со стадии 1/2.

Люди в материале: Нина Дашко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Подошел к концу второй тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд. Лучшими вновь стали спортсменки первой команды Минска,...
 
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