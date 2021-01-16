Журналисткам Андреевой и Чульцовой вменяют ущерб «Минсктрансу» на 11,5 тысячи рублей

Арестованные журналистки «Белсата» Катерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова обвиняются в нанесении ущерба «Минсктрансу» на 11 562 рубля 14 копеек, сообщает телеканал.





По словам адвоката, журналистки якобы активно участвовали и руководили «групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок», которые повлекли за собой нарушение работы общественного транспорта: 13 автобусных, трех троллейбусных и трех трамвайных маршрутов.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске (двор на ул. Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Мера пресечения — содержание под стражей (минимум до 20 января).

12 января уголовное дело журналисток поступило в суд Фрунзенского района Минска.

Правозащитники признали журналисток политзаключенными, отмечает БелаПАН.