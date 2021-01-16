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Мини-футбол. «Витэн» уступил «Кайрату» и завершил выступление в Лиге чемпионов

16.01.2021 21:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оршанский «Витэн» завершил выступление в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Непреодолимым для белорусов оказался раунд 1/16 финала.

Впрочем, поражение от «Кайрата» вполне объяснимо и даже закономерно, ведь клуб из Казахстана – один из фаворитов нынешнего розыгрыша. Достаточно сказать, что в прошлые годы мини-футболисты дважды выигрывали Лигу чемпионов, а также были обладателями Суперкубка мира.

Мини-футбол. «Витэн» уступил «Кайрату» и завершил выступление в Лиге чемпионов

Всю серьезность намерений гости обозначили еще в первом тайме, огорчив хозяев трижды. Во втором отрезке наш чемпион выравнял игру, однако переломить ход поединка не смог.

Итоговый счет – 5:3 в пользу «Кайрата». Он идет дальше.

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Новости Беларуси. Оршанский «Витэн» завершил выступление в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Непреодолимым для белорусов оказался раунд 1/16 финала....
 
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