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Мини-футбол. «Витэн» уступил «Кайрату» и завершил выступление в Лиге чемпионов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оршанский «Витэн» завершил выступление в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Непреодолимым для белорусов оказался раунд 1/16 финала.
Впрочем, поражение от «Кайрата» вполне объяснимо и даже закономерно, ведь клуб из Казахстана – один из фаворитов нынешнего розыгрыша. Достаточно сказать, что в прошлые годы мини-футболисты дважды выигрывали Лигу чемпионов, а также были обладателями Суперкубка мира.
Всю серьезность намерений гости обозначили еще в первом тайме, огорчив хозяев трижды. Во втором отрезке наш чемпион выравнял игру, однако переломить ход поединка не смог.
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Новости Беларуси. Оршанский «Витэн» завершил выступление в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Непреодолимым для белорусов оказался раунд 1/16 финала....
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