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«Будет перерабатывать 60 тысяч тонн». В Шклове запустили новую линию по переработке макулатуры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Шкловской бумажной фабрике «Спартак» 16 января запустили новую линию по переработке макулатуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инвестиционный проект стоимостью почти 17 миллионов рублей реализован при финансовой поддержке государства. Обновленное оборудование способно практически полностью удалять бумажное волокно из отходов, а это дополнительные тонны.
В рамках проекта решены и экологические задачи, современное оборудование позволяет снизить нагрузку на городские очистные сооружения.
Наталья Гринцевич, директор предприятия «Оператор вторичных ресурсов»:
Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Теперь объем переработки вторичных отходов, образующихся во всех регионах страны, будет увеличен в 3,5 раза. А производительность вырастет на 30 %.
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Новости Беларуси. На Шкловской бумажной фабрике «Спартак» 16 января запустили новую линию по переработке макулатуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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