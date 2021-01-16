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Максим Шевченко: что бросается в глаза – не это принципиальная повестка, власть денег гораздо больше

16.01.2021 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ политолог Максим Шевченко о ситуации в США.

Максим Шевченко: что бросается в глаза – не это принципиальная повестка, власть денег гораздо больше

Максим Шевченко, политолог (Россия):
Мы видим, что те, кто владеет банками, корпоративными структурами, те, кто владеет оборотом денег, они решают, кто создан для счастья. Они решают, кому можно говорить, кому нельзя говорить. Они даже создали целые медийные структуры нового типа, которые вывели из-под контроля общества и государства, допустим, социальные сети, которые могут совершенно спокойно, на основании решения своих менеджеров… Богатые все решают, богатые указывают, кому быть счастливыми.

Политическому и финансовому истеблишменту США предъявлены серьезные обвинения.

Максим Шевченко:
Что-то, что бросается в глаза – свободы меньшинств, свободы геев. Но не это принципиальная повестка, власть денег гораздо больше, чем это. Сейчас вот республиканцы уже говорят о неких материалах о глобальной сети педофилов, которые были связаны и остаются связаны с крупными финансистами, крупными банками – торговля детьми, торговля людьми. Страшные обвинения. Посмотрим, как будет разворачиваться конфликт.

Люди в материале: Максим Шевченко

 
 
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Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ политолог Максим Шевченко о ситуации в США.
 
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