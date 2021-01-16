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Максим Шевченко: что бросается в глаза – не это принципиальная повестка, власть денег гораздо больше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ политолог Максим Шевченко о ситуации в США.
Максим Шевченко, политолог (Россия):
Политическому и финансовому истеблишменту США предъявлены серьезные обвинения.
Максим Шевченко:
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Максим Шевченко: что бросается в глаза – не это принципиальная повестка, власть денег гораздо больше
Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ политолог Максим Шевченко о ситуации в США.
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