|
«Победа над хорошим игроком намного важнее». Названы лучшие теннисисты чемпионата Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ярослав Шило и Шалимар Тальби – чемпионы Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
16 января в национальном первенстве сыграли финальные матчи. В мужской главной дуэли будущему победителю противостоял Иван Лютаревич. Серьезной борьбы не получилось. Первый сеяный доказал фаворитский статус, оформив викторию в двух сетах – 6:4, 6:0.
Ярослав Шило, чемпион Беларуси по теннису:
Женский финал, в отличие от мужского, продолжался значительно дольше. Юлия Готовко и Шалимар Тальби никак не могли выяснить, кто все-таки сильнее на данный момент. В итоге больше сил оказалось у Тальби. Финальные цифры – 6:3, 4:6, 6:4.
Шалимар Тальби, чемпионка Беларуси по теннису:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ярослав Шило и Шалимар Тальби – чемпионы Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 16 января в национальном первенстве сыграли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)