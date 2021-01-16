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«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве начинают работать полсотни катков. Их тщательно готовили на протяжении всей морозной недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители города спешат стряхнуть усталость после рабочей недели на зимних аттракционах. Каждый выбирает свой любимый спортивный инвентарь. После теплой прошлогодней зимы могилевчане боятся упустить снежный момент.
На слаломной трассе в Могилеве настоящий аншлаг. В выходные дни лыжи, сноуборды и тюбинги разлетаются здесь как горячие пирожки. Печерский лесопарк для могилевчан превратился в домашний лыжный курорт.
Джефри Шарп, житель Могилева:
Елена Шарп, жительница Могилева:
Этой зимой моглевчане спешили сюда даже когда снежное покрытие было всего несколько сантиметров. Горки закатали до дыр, но, к счастью, январь подарил не только минус, но и долгожданный снег.
Юлия Мычка, корреспондент:
Снег в корне изменил и формат уроков физкультуры. В 39-й средней школе Могилева в 2020 году обновили инвентарь для зимних видов спорта, но применить его из-за теплой зимы так и не удалось. Зато теперь самое время.
Виктор Стрижанов, учитель физической культуры и здоровья средней школы № 39 Могилева:
Ксения Концеал, ученица средней школы № 39 Могилева:
Александра Логина, жительница Могилева:
Анна Логина, жительница Могилева:
В Могилеве уже подготовили около полусотни катков. Помимо школьных хоккейных коробок, которые уже готовы, заканчивают утрамбовывать снежную подушку на стадионах для массового катания.
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«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные
Новости Беларуси. В Могилеве начинают работать полсотни катков. Их тщательно готовили на протяжении всей морозной недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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