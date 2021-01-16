Источник материала: Хартия'97

Вечерние акции прошли сегодня во многих регионах Беларуси 16.01.2021, 22:57

2,372

Белорусы готовы протестовать в любую погоду.

Белорусы продолжают выходить на акции с бело-красно-белыми флагами. Вечерние акции прошли сегодня во многих регионах, пишет телеграм-канал «Баста» .

Вышли Пружаны, Гомель, Борисов, Витебск, Койданово, Новополоцк.

На видео и первых двух фото от «Радыё Свабода» Минск. Дальше Березовка, Осиповичи и Полоцк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.