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Вечерние акции прошли сегодня во многих регионах Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Вечерние акции прошли сегодня во многих регионах Беларуси
Белорусы готовы протестовать в любую погоду.
Белорусы продолжают выходить на акции с бело-красно-белыми флагами. Вечерние акции прошли сегодня во многих регионах, пишет телеграм-канал
Вышли Пружаны, Гомель, Борисов, Витебск, Койданово, Новополоцк.
На видео и первых двух фото от
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Белорусы готовы протестовать в любую погоду.
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