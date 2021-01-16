Источник материала: Хартия'97

Белорусы Киева против узурпатора Лукашенко 16.01.2021, 22:44

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На акции в поддержку белорусов в Киеве выходят 161 день подряд.

В Беларуси уже 161 день длятся непрерывные акции против узурпатора.

- Белорусы Киева также выходят 161 день подряд! Спасибо вам, ребята!

Продолжаем движ, пишет телеграм-канал NEXTA .

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