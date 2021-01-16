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Белорусы Киева против узурпатора Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Киева против узурпатора Лукашенко
На акции в поддержку белорусов в Киеве выходят 161 день подряд.
В Беларуси уже 161 день длятся непрерывные акции против узурпатора.
- Белорусы Киева также выходят 161 день подряд! Спасибо вам, ребята!
Продолжаем движ, пишет телеграм-канал
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На акции в поддержку белорусов в Киеве выходят 161 день подряд.
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