Источник материала: Хартия'97

Как Вашингтон готовится к инаугурации Байдена 1 16.01.2021, 22:31

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Фото: REUTERS

Трамп подтвердил мирную передачу власти избранному президенту США, однако отказался посещать его инаугурацию.

В Вашингтоне идет подготовка к инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января, пишет nv.ua .

В столицу стянули более 20 тысяч бойцов Нацгвардии США, а на улицах начали устанавливать баррикады, чтобы контролировать движение машин. Территорию вокруг здания Конгресса, куда 6 января ворвались сторонники действующего главы Белого дома Дональда Трампа, обнесли металлическим забором с колючей проволокой. Действующий президент объявил режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне.

Агентство Reuters опубликовало фотографии из Вашингтона в преддверии инаугурации Байдена.



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS

Что произошло в Капитолии США 6 января?

6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, но продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».

Полиции удалось очистить Капитолий от протестующих. Во время столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский. Более 100 человек были арестованы по подозрению в беспорядках в здании Конгресса.

После этого в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену, однако отказался посещать его инаугурацию 20 января.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Теперь этот вопрос рассмотрит Сенат — высшая палата Конгресса. Если ему объявят импичмент, он больше не сможет участвовать в президентских выборах.

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