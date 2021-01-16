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Кандидат наук, доцент БГУФК уволился из университета в знак протеста

17.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Кандидат наук, доцент БГУФК уволился из университета в знак протеста

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  • 16.01.2021, 22:14
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Кандидат наук, доцент БГУФК уволился из университета в знак протеста

Вадим Можейко считает, что сейчас нельзя учить и учиться как ни в чем не бывало.

Кандидат наук, доцент БГУФК, Вадим Можейко уволился из университета в знак протеста, пишет телеграм-канал «Солидарный БГУФК».

- После всего, что произошло в Беларуси за последние месяцы, нельзя просто так учить и учиться как ни в чем не бывало. Я не могу больше работать в государственной организации, которая стала частью механизма подчинения и репрессий. Я ухожу из университета, чтобы обязательно вернуться учить студентов в новой, свободной Беларуси, - заявил Вадим Можейко.

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Вадим Можейко считает, что сейчас нельзя учить и учиться как ни в чем не бывало.
 
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