Источник материала: Хартия'97

Ученые: Ношение одноразовой маски в течение нескольких дней может быть опасным 1 16.01.2021, 22:12

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Новое исследование специалистов из Университетской клиники Майнца.

"Хотя эти маски называются "одноразовыми", многие люди носят их несколько дней. Это не лучшая идея", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau (перевод — inopressa.ru ).

"Такая маска чаще всего представляет собой несколько слоев микроволокна, состоящего, как правило, из полипропилена, изготавливаемого из неочищенной нефти, - поясняет издание. - По старым маскам видно, что они распадаются. Они могут "высвобождать больше волокон, чем новые маски", сказал в разговоре с информационным агентством Deutsche Presse-Agentur Роберт Ландзидель, заместитель председателя Общества токсикологии (GT). Как правило, эти волокна не попадают в нижние дыхательные пути, но могут "раздражать кожу, слизистую оболочку и верхние дыхательные пути", поясняет Ландзидель".

"Для своего исследования ученые из Университетской клиники Майнца изучили у 46 мужчин и женщин симптомы аллергического насморка, который был вызван ношением масок FFP. В растворе, которым был промыт их нос, были обнаружены волокна полипропилена, длина некоторых из которых достигала нескольких миллиметров. Из верхних дыхательных путей отделившиеся волокна и частицы с помощью подвижных волосков переносились вместе со слизью в направлении рта и затем проглатывались", - говорится в статье.

"По нашей оценке, отделившиеся от масок волокна не представляют опасности для здоровья либо она относительно мала; то, что маска сокращает риск заражения, гораздо весомее", - таков вывод экспертов из Общества токсикологии. Проглатывание таких волокон также представляет собой небольшой риск. Однако необходимо обращать внимание на то, что маски должны быть хорошего качества", - передает издание.

"Проблему представляют собой маски, не имеющие маркировки CE. Исследователи из Майнца предполагают, что от определенных FFP-масок во вдыхаемый воздух может попасть больше волокон полипропилена. Эти волокна могут скапливаться на слизистой оболочке носа и потенциально во всех дыхательных путях".

"Количество волокон, поглощаемых нами из масок, при определенных обстоятельствах может превышать количество волокон из текстиля, под воздействием которого мы находимся постоянно, - например, на рабочем месте, когда мы вынуждены длительное время носить защитные маски. Однако случаи, когда ежедневное ношение масок работниками привело к особым проблемам со здоровьем, пока неизвестны", - пишет Frankfurter Rundschau.

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