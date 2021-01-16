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В Минске в районе Юго-Запад марширует огромная колонна
Источник материала: Хартия'97
В Минске в районе Юго-Запад марширует огромная колонна
Колонна скандирует «Верым! Можам! Пераможам!».
Белорусы уже 161 день протестуют против режима Лукашенко.
Сегодня вечером на улицы вышли жители Минска и других городов Беларуси.
- В районе Юго-Запад марширует огромная колонна, пишет телеграм-канал
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Колонна скандирует «Верым! Можам! Пераможам!».
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