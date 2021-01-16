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В Минске в районе Юго-Запад марширует огромная колонна

17.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске в районе Юго-Запад марширует огромная колонна

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  • 16.01.2021, 21:59
  • 4,147
В Минске в районе Юго-Запад марширует огромная колонна

Колонна скандирует «Верым! Можам! Пераможам!».

Белорусы уже 161 день протестуют против режима Лукашенко.

Сегодня вечером на улицы вышли жители Минска и других городов Беларуси.

- В районе Юго-Запад марширует огромная колонна, пишет телеграм-канал «Хартии-97».

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Теги: Минск
 
 
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Колонна скандирует «Верым! Можам! Пераможам!».
 
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