Источник материала: Хартия'97

Как проходят последние дни Трампа в Белом доме 16.01.2021, 21:39

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Уже в среду президент США покинет Белый дом.

20 января президент США Дональд Трамп покинет Белый дом и Вашингтон, а избранный президент США Джо Байден примет присягу. Последние дни Трампа на посту президента оказались непростыми, пишет nv.ua .

После штурма Капитолия 6 января, которому Трамп, по словам сенатора-республиканца Бена Сасса, сначала даже обрадовался, из его администрации, не дожидаясь окончания срока полномочий действующего президента, уволился целый ряд чиновников, соцсети временно или навсегда заблокировали его аккаунты, а Палата представителей во второй раз объявила ему импичмент.

Штурм Капитолия отразился даже на бизнесе Трампа — Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что Deutsche Bank AG и Signature Bank, которые годами обслуживали бизнес и семью действующего президента США, решили отказаться от сотрудничества с ним. Кроме того, с компанией Трампа The Trump Organization решил разорвать все контракты Нью-Йорк.

Разозлился из-за импичмента и решил не платить Джулиани

The Washington Post 14 января сообщил, что после того, как Палата представителей во второй раз объявила импичмент Трампу действующий президент США разозлился и изолировался.

По данным издания, внутренний круг Трампа становится все уже, а офисы в его Белом доме пустуют. Трамп злится, что его союзники не стали более решительно защищать его призывы к сторонникам, которые штурмовали Капитолий 6 января.

12 января канал CNN со ссылкой на свои источники сообщал, что советники и юристы Трампа призывали его осудить насилие в Капитолии, чтобы уменьшить его юридическую ответственность за штурм, в результате которого погибли пять человек.

По информации источников, в первые дни после штурма Капитолия Трампу сказали, что ему могут быть предъявлены обвинения в подстрекательстве к насилию, и что на него подадут иски родственники жертв и пострадавших в результате беспорядков.

«Трамп создал свою реальность», — сказал один из источников.

Другой источник, с которым связался CNN, сказал, что Трамп не будет защищен от обвинений после того, как покинет свой пост, о чем президент также знает.

Сразу несколько СМИ сообщили, что Трамп решил прекратить отношения со своим известным сторонником и адвокатом Рудольфом Джулиани.

Washington Post пишет, что Трамп дал указание помощникам не оплачивать гонорары адвокатов Джулиани, а New York Times — что официальные лица Белого дома начали блокировать звонки Джулиани президенту.

CNN сообщил, что Трамп призвал своих работников прекратить выплачивать гонорары Джулиани, которого он вместе со многими другими обвинял в положении, в котором оказался. При этом, по данным канала, ожидается, что Джулиани и далее будет играть роль в защите Трампа от импичмента.

В то же время, Bllomberg пишет, что у действующего президента США проблемы с поиском юристов, которые будут защищать его во время процесса второго импичмента.

Адвокаты, представляющие интересы Трампа во время первого импичмента, в частности Джей Секулов и юрист Белого дома Пэт Чиполлоне, на этот раз отказались защищать президента, рассказали осведомленные в этом вопросе люди.

По данным источников издания, остальные адвокаты, которые когда-то защищали Трампа, в частности, Эрик Гершман, Пэт Филбин, Марк Касовиц и бывший прокурор штата Флорида Пэм Бонди не заинтересованы в присоединении к команде. Некоторые юристы, которые не хотят участвовать в процессе импичмента, представляя Трампа в этот раз, заявили, что считают его действия «непростительными».

Также от защиты Трампа отказался и ряд известных юридических фирм.

Bloomberg со ссылкой на представителя администрации пишет, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани вряд ли присоединится к команде юристов президента.

Адвокаты считают его «токсичной силой», а поведение Джулиани на митинге перед штурмом Капитолия, вероятно, рассмотрят во время процесса импичмента.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с оплатой юридических счетов Трампа. Маловероятно, что Белый дом будет этим заниматься, поскольку Трамп уже не будет президентом.

Самоустранился от ответственности

CNN пишет, что 16 января Трамп остается «пропавшем без вести» в Белом доме, несмотря на угрозы, связанные с днем инаугурации Байдена, тревожные сообщения о том, что захватившие Капитолий сторонники Трампа планировали насилие по отношению к парламентариям и обнаружившееся отсутствие резерва вакцин от COVID-19.

По данным канала, вице-президента Майка Пенса заметили за выполнением той работы, которую обычно должен выполнять главнокомандующий, — от посещения войск Национальной гвардии, охраняющих Капитолий, до телефонного звонка избранному вице-президенту Камале Харрис с просьбой о помощи во время передачи власти.

Тем временем Трамп 16 января встретился с генеральным директором компании, производящей подушки MyPillow Майком Линделлом, которого запечатлел фотограф Washington Post возле западного крыла Белого дома.

Журналист CNN Джим Акост также сообщил, что Трамп рассказал своим сотрудникам о 20 республиканцах в Палате представителей, которые проголосовали за его импичмент и поинтересовался, можно ли оспорить их кандидатуры во время промежуточных праймериз в 2022 году.

Канал обращает внимание на «нарциссическую отстраненность Трампа от горя и страха, охвативших страну».

Рейтинги упали

Штурм Капитолия привел к стремительному падению популярности Дональда Трампа.

«Его политический капитал разрушен», — пишет CNN.

Опрос Pew Research Center, результаты которого были опубликованы в пятницу, 16 января, показал, что 54% американцев хотят, чтобы Трамп был отстранен от должности, а 68% заявили, что не хотят, чтобы он продолжал оставаться крупной национальной политической фигурой в ближайшие годы. Его общий рейтинг одобрения упал до 29%, что является самым низким показателем за время его президентства в опросе Pew.

А опрос Ipsos и Reuters, результаты которого были опубликованы 8 января, показал, что 57% граждан США хотят прекращения полномочий президента.

Тем не менее, действующий вице-президент США Майк Пенс отказался отстранить Дональда Трампа от должности путем применения 25 поправки к американской Конституции.

«На прошлой неделе я не уступил давлению и не вышел за пределы моих конституционных полномочий для пересмотра итогов выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей по ведению политических игр в такое серьезное время в жизни нашей страны», — написал Пенс.

Сам Трамп, по данным CNN, почти сразу отказался от идеи уйти в отставку, запретив работникам своей администрации упоминать при нем об экс-президенте США Ричарде Никсоне, который поступил так, чтобы избежать импичмента.

По информации журналистов, Трамп сказал своим помощникам, что не может рассчитывать на то, что вице-президент Майк Пенс помилует его, как Джеральд Форд Никсона.

Телеканал со ссылкой на источники сообщает, что Трамп все больше беспокоится о том, какие правовые или финансовые проблемы могут поджидать его, когда он покинет президентский пост.

Заблокировали в соцсетях

После штурма Капитолия все крупные соцсети заблокировали аккаунты действующего президента США.

Вскоре после вторжения его сторонников в Конгресс США президент призвал их разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль». Тогда Twitter «заморозил» его аккаунт.

Комментируя это, Трамп заявил, что Twitter «зашел слишком далеко в своих попытках ограничить свободу слова» и назвал социальную сеть платформой для «радикальных левых».

«Мы провели переговоры с различными сайтами и скоро сделаем большое объявление, пока мы также рассматриваем возможность открытия собственной платформы в ближайшем будущем», — написал он.

Эти сообщения, опубликованные на официальном аккаунте в Twitter президента США, были оперативно удалены.

Доступ к аккаунту Трампа закрыли также Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

9 января Google заблокировал целую социальную сеть Parler, которой мог начать пользоваться Трамп.

В начале января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа не разблокируют до конца его президентского срока.

Цукерберг обвинил Трампа в использовании соцсети для «разжигания насилия с целью свергнуть демократически избранное правительство».

Однако страницы Трампа в Facebook и Instagram были разблокированы 16 января.

Тем временем мессенджер Telegram поставил отметку о мошенничестве на канале под названием Donald J. Trump, в котором публиковались записи от имени президента США.

В данный момент нет подтверждения того, что к каналу с более 550 тысячами подписчиков действительно имеет отношение глава Белого дома. В нем публиковались перепосты его сообщений в Twitter и официальные пресс-релизы.

Кроме того, аккаунт Трампа минимум на неделю заморозил YouTube, лишив его возможности загружать новые видео и вести онлайн-трансляции. Также была приостановлена возможность комментировать уже опубликованные видео.

Последние публичные заявления Трампа

12 января, покидая Белый дом, чтобы съездить на границу с Мексикой, Трамп назвал новую попытку объявить ему импичмент «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики», и предположил, что «это создает огромную опасность для этой страны и вызывает ужасный гнев».

Комментируя штурм Капитолия его сторонниками Трамп заявил: «Мы не хотим насилия. Никакого насилия, абсолютно никакого насилия».

Трамп также сказал, что администрация Джо Байдена не должна разрушать построенную им стену на границе с Мексикой.

«Мы не можем позволить следующей администрации даже подумать о том, чтобы разрушить ее. Я не думаю, что подобное когда-либо произойдет», — сказал он, добавив, что многие нелегалы уже якобы готовятся попытаться пересечь границу после передачи власти в США следующей администрации.

13 января Трамп также опубликовал видеообращение, в котором призвал к миру и заявил, что люди, ворвавшиеся в Капитолий, не были его сторонниками.

«Насилие со стороны толпы идет против всего, во что я верю, и против всего, за что выступает наше движение. Мои истинные сторонники никогда не могли бы одобрить политическое насилие. Ни один мой истинный сторонник не может проявить неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу. Ни один мой истинный сторонник никогда не мог бы угрожать или беспокоить своих соотечественников-американцев. Если вы делаете что-то из этого, вы не поддерживаете наше движение — вы атакуете его. И вы нападаете на нашу страну. Мы не можем этого терпеть», — заявил Трамп, не беря на себя ответственности за произошедшее.

Трамп также говорил о «беспрецедентном нападении» на свободу слова, сославшись на социальные сети, которые заблокировали его аккаунты, и обратился к американцам с призывом «помочь снизить градус напряженности» в стране.

Планы на будущее

Дональд Трамп, вопреки традиции, не собирается приходить на инаугурацию своего преемника на посту президента США Джо Байдена.

Вместо этого, по данным СМИ, он еще до начала церемонии уедет из Вашингтона.

AP со ссылкой на источник пишет, что Трамп временно переедет во Флориду, где обдумает свои дальнейшие планы. Во Флориде находится его резиденция Мар-а-Лаго. Также агентство сообщает, что Трампу могут устроить прощальную церемонию на авиабазе Эндрюс.

Еще 16 декабря сообщалось, что соседи Трампа, которые делят с ним частный курорт Мар-а-Лаго в Палм-Бич, выступили против его переезда туда после ухода из Белого дома.

По данным Bloomberg, Трамп намерен сохранить в своем подчинении некоторых сотрудников Белого дома даже после окончания срока пребывания на посту.

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