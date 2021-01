Белорус принес победу своему клубу в НХЛ, забив за 2 секунды до конца овертайма

Источник материала: Tut.by

Белорус Егор Шарангович принес победу своему клубу «Нью-Джерси Девилс», забив в овертайме за две секунды до сирены. Это был его второй матч в НХЛ и первая шайба в этой лиге.

Сегодня «Нью-Джерси» принимал «Бостон». Основное время закончилось со счетом 1:1. Овертайм подходил к завершению, но Егору на последних секундах выпал прекрасный шанс — получив передачу от Деймона Северсона, он вышел один на один с Ярославом Галаком и смог пробить между щитков, когда до завершения оставалось 1,7 секунды.