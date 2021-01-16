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Белорус принес победу своему клубу в НХЛ, забив за 2 секунды до конца овертайма

17.01.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорус Егор Шарангович принес победу своему клубу «Нью-Джерси Девилс», забив в овертайме за две секунды до сирены. Это был его второй матч в НХЛ и первая шайба в этой лиге.

Сегодня «Нью-Джерси» принимал «Бостон». Основное время закончилось со счетом 1:1. Овертайм подходил к завершению, но Егору на последних секундах выпал прекрасный шанс — получив передачу от Деймона Северсона, он вышел один на один с Ярославом Галаком и смог пробить между щитков, когда до завершения оставалось 1,7 секунды.

Форвард завершил игру с показателем полезности «+1», время на льду — 17:01. Он был признан первой звездой матча.

Напомним, что Егор Шарангович дебютировал в НХЛ лишь на этой неделе, стал первым белорусом в сильнейшей хоккейной лиге мира за последние 5 лет.

Шарангович стал одиннадцатым белорусом в истории НХЛ. Раньше в сильнейшей лиге мира играл Александр Андриевский (1 матч), Олег Микульчик (37), Владимир Цыплаков (331), Руслан Салей (917), Константин Кольцов (144), Андрей Костицын (398), Михаил Грабовский (534), Сергей Костицын (353), Дмитрий Коробов (3), Роман Граборенко (1).

5 лет назад его называли бабником, но карантинное лето подарило ему любовь. Что за белорус заиграл в НХЛ

 
 
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