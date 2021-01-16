«Телевизор - это образ жизни, образ мышления». Лукашенко - про «классические СМИ» и «увядание интернета»

Источник материала: Tut.by

На приеме по поводу старого Нового года Александр Лукашенко заявил, что сейчас больше внимания уделяют интернету, принято считать, что традиционные СМИ себя уже изжили. По его мнению, классические СМИ нужно сберечь. Фрагмент мероприятия публикует телеграм-канал «Пул Первого» .

— В последнее время пошли за теми, кто говорит о том, что и телевидение, телевизор, и газета, и прочее себя изжили, и книга тоже. Вы знаете, кому-то это надо, чтобы принизить роль классических средств массовой информации. Не делайте этого. Мы его игнорировать не должны — интернет я имею в виду, разного рода телеграм-каналы и прочее. Мы увидели, что это очень мощное, сильное оружие. Но это оружие только в какой-то части навсегда. Вот посмотрите, даже при моей жизни, не говоря уже о вас, вы увидите увядание вот этого вспыхнувшего фейерверка — интернет. Я клоню вас к тому, что не отказывайтесь от этой классики. Телевизор — это образ жизни, это образ мышления, — считает Лукашенко.

— Да, сегодня многие достали и начали тыкать в этот айфон, телефон и так далее, разных марок. Но как только вы зашли в столовую, вы нажали кнопку — смотрите на экран. Куда-то пришли в гости — обязательно там работает телевизор. Это надо сберечь.

На мероприятии Лукашенко вручил ордена, медали и благодарности президента государственным деятелям, артистам, сотрудникам средств массовой информации. Он также заявил , что в 2020-м нам фактически объявили войну, развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Кроме того, он призвал не сомневаться в его решительности, заявив, что никогда не отступит.