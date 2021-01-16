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Медиков предлагают защитить от буйных пациентов и ввести для них страховки
Источник материала: Tut.by
Профсоюзы снова предлагают властям ввести страхование профессиональных рисков медиков от действий третьих лиц, а также страховать их от опасных заболеваний и профессиональных ошибок. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов. Утверждается, что предложение по страховкам от противоправных действий третьих лиц уже направили в правительство. Уточним, что подобные предложения профсоюзы
Про страховки от буйных пациентов
Профсоюзы предлагают ввести страхование медработников от противоправных действий третьих лиц.
— Мы ведем постоянный мониторинг ситуаций, когда медицинские работники получают травмы различной степени тяжести во время исполнения своих профессиональных обязанностей, стараемся своевременно на них реагировать и оказывать помощь в рамках своей компетенции. К сожалению, такие ситуации не единичны, и на законодательном уровне медики недостаточно защищены, — сообщили в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.
Сообщается, что предложения по страхованию медработников от противоправных действий третьих лиц, перечни подразделений и категорий, подлежащих страхованию, и необходимые экономические расчеты для подготовки нормативного правового акта направили в правительство.
В прошлом году профсоюзы сообщали, что вопрос страхования обсуждается с Минздравом, в ведомстве поддерживают эту идею. Застраховать в первую очередь профсоюзы предлагали работников скорой помощи и приемных отделений.
В Беларуси регулярно появляется информация о том, что на медиков нападают пациенты. Один из таких случаев, к примеру, в январе произошел в травмпункте брестской больницы, где 55-летний мужчина
А в 2019 году случай
Про страхование от врачебных ошибок
Еще одно предложение — страхование профессиональной ответственности отдельных категорий медицинских работников. Ранее
Как отметили в профсоюзе, медицинская деятельность сопряжена с риском причинения вреда жизни и здоровью пациентов, а также всегда имеющейся вероятности непреднамеренных ошибок и упущений со стороны персонала клиник.
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Профсоюзы снова предлагают властям ввести страхование профессиональных рисков медиков от действий третьих лиц, а также страховать их от опасных заболеваний и...
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