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Медиков предлагают защитить от буйных пациентов и ввести для них страховки

17.01.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Профсоюзы снова предлагают властям ввести страхование профессиональных рисков медиков от действий третьих лиц, а также страховать их от опасных заболеваний и профессиональных ошибок. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов. Утверждается, что предложение по страховкам от противоправных действий третьих лиц уже направили в правительство. Уточним, что подобные предложения профсоюзы озвучивали еще в начале прошлого года, однако подобное страхование до сих пор не ввели.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Про страховки от буйных пациентов

Профсоюзы предлагают ввести страхование медработников от противоправных действий третьих лиц.

— Мы ведем постоянный мониторинг ситуаций, когда медицинские работники получают травмы различной степени тяжести во время исполнения своих профессиональных обязанностей, стараемся своевременно на них реагировать и оказывать помощь в рамках своей компетенции. К сожалению, такие ситуации не единичны, и на законодательном уровне медики недостаточно защищены, — сообщили в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Сообщается, что предложения по страхованию медработников от противоправных действий третьих лиц, перечни подразделений и категорий, подлежащих страхованию, и необходимые экономические расчеты для подготовки нормативного правового акта направили в правительство.

В прошлом году профсоюзы сообщали, что вопрос страхования обсуждается с Минздравом, в ведомстве поддерживают эту идею. Застраховать в первую очередь профсоюзы предлагали работников скорой помощи и приемных отделений.

В Беларуси регулярно появляется информация о том, что на медиков нападают пациенты. Один из таких случаев, к примеру, в январе произошел в травмпункте брестской больницы, где 55-летний мужчина громко матерился и ударил врача скорой по лицу, при этом задавал вопрос: «Слышь, ты против Лукашенко?» Врач скорой получил закрытую черепно-мозговую травму.

А в 2019 году случай произошел с медбратом БСМП, который пострадал от действий нетрезвого пациента. Дело дошло до суда, дебошира оштрафовали. Похожая ситуация была в 2014 году. Тогда пациента осмотрели и решили, что в госпитализации он не нуждается. Его отпустили, а он на выходе из приемного отделения избил двух санитарок. В 2016 году в Гродно мужчина, вызвавший скорую своему ребенку, напал на врачей. Милиция тогда составила четыре протокола на нетрезвого дебошира. В этом же году в Борисове пьяный мужчина набросился на сотрудников скорой помощи, когда те пытались привести его в чувство. Работники скорой помощи получили несколько ударов — и вызвали милицию.

Про страхование от врачебных ошибок

Еще одно предложение — страхование профессиональной ответственности отдельных категорий медицинских работников. Ранее сообщалось, что страховка предполагает выплаты пациентам, которым из-за врачебной ошибки причинили вред жизни или здоровью, а также покрывает судебные расходы по спорам с пострадавшим.

Как отметили в профсоюзе, медицинская деятельность сопряжена с риском причинения вреда жизни и здоровью пациентов, а также всегда имеющейся вероятности непреднамеренных ошибок и упущений со стороны персонала клиник.

 
Теги: Гродно
 
 
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Профсоюзы снова предлагают властям ввести страхование профессиональных рисков медиков от действий третьих лиц, а также страховать их от опасных заболеваний и...
 
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