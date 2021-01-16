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На МКАД Renault влетел в автомобиль ГАИ

17.01.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На МКАД легковушка протаранила патрульный автомобиль. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Происшествие случилось вечером 16 января. По информации инспекторов, 40-летний водитель Renault ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Стебенева, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и врезался в автомобиль ГАИ. В это время сотрудники занимались оформлением ДТП. От удара патрульный Geely сместился вперед и столкнулся с Citroen.

В аварии никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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