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На МКАД Renault влетел в автомобиль ГАИ
Источник материала: Tut.by
На МКАД легковушка протаранила патрульный автомобиль. Об этом
Происшествие случилось вечером 16 января. По информации инспекторов, 40-летний водитель Renault ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Стебенева, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и врезался в автомобиль ГАИ. В это время сотрудники занимались оформлением ДТП. От удара патрульный Geely сместился вперед и столкнулся с Citroen.
В аварии никто не пострадал.
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