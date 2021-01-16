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Первый энергоблок БелАЭС аварийно отключен от сети

17.01.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минэнерго Беларуси сообщило об аварийном отключении первого энергоблока БелАЭС от энергосети.

«В 19:02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно- промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», - сообщила пресс-служба ведомства

В сообщении отмечается, что радиационный фон в районе станции находится в норме.

В телеграм-каналах сообщалось о том, что отключение произошло при нагрузке в 1200 МВт.

 
 
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Минэнерго Беларуси сообщило об аварийном отключении первого энергоблока БелАЭС от энергосети.
 
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