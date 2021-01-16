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Первый энергоблок БелАЭС аварийно отключен от сети
Источник материала: АФН
Минэнерго Беларуси сообщило об аварийном отключении первого энергоблока БелАЭС от энергосети.
«В 19:02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно- промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», - сообщила пресс-служба ведомства
В сообщении отмечается, что радиационный фон в районе станции находится в норме.
В телеграм-каналах сообщалось о том, что отключение произошло при нагрузке в 1200 МВт.
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Минэнерго Беларуси сообщило об аварийном отключении первого энергоблока БелАЭС от энергосети.
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