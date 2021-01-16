Первый энергоблок БелАЭС внезапно отключен от сети













«В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», — сказано в сообщении.





В ведомстве отметили, что радиационный фон в районе станции в норме.





В «Белэнерго» сообщили, что энергосистема Беларуси работает устойчиво.



