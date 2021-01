Зварот у ААН, новыя прысуды і байкот спонсараў ЧС-2021 у Менску. 161-ы дзень пратэсту ў Беларусі

Источник материала: Белсат

Вось і прайшоў 161 дзень паслявыбарчых пратэстаў. У Беларусі выносяцца новыя прысуды і абвінавачвання, працягваюцца рэпрэсіі, але не глядзячы ні на што, беларусы працягваюць выступаюць супраць гвалту і фальсіфікацыі выбараў.

Беларускі Хельсінкскі Камітэт і ПЦ «Вясна» звярнуліся да спецдакладчыкаў ААН з паведамленнем пра тое, што ўлады Беларусі гатовыя перайсці да яшчэ больш радыкальных дзеянняў у адносінах да пратэстоўцаў. Яны накіравалі зварот да 6 спецыяльных дакладчыкаў ды Вярхоўнаму камісару Арганізацыі Аб’яднаных Нацый па правах чалавека с-ні Мішэль Бачэлет Херыя.

Праваабаронцы просяць звярнуцца да ўрада Беларусі з патрабаваннем прыняць неадкладныя меры па выкананні міжнародных абавязкаў у галіне правоў чалавека, замацаваных у Міжнародным пакце аб грамадзянскіх і палітычных правах і іншых міжнародна-прававых дакументах.

Падставай для гэтага звароту стала апублікаваная аўдыёзапіс , на якой абмяркоўваецца ўзмацненне жорсткасці дзеянняў у дачыненні да мірных пратэстуючых.

Генеральны партнёр чэмпіянатаў свету па хакеі «SKODA» прыняла афіцыйнае рашэнне не спансіраваць ЧС 2021 года, калі ён пройдзе ў Менску.

Пра такое рашэнне аўтаканцэрн паведаміў у сваім Twitter:

We’ve been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG