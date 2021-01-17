Тройное ДТП на МКАД: Renault влетел в автомобиль ГАИ

Источник материала: ОНТ

Тройное ДТП с участим автомобиля ГАИ произошло на внутреннем кольце МКАД. Об этом сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Renault, проезжая по внутреннему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Стебенева, не рассчитал скорость движения и не учел погодные условия, в результате чего не справился с управлением и столкнулся с патрульным автомобилем ГАИ, экипаж которого в этот момент оформлял ДТП. По инерции автомобиль ГАИ отлетел вперед, где он столкнулся с Citroën.

В результате ДТП никто не пострадал.

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