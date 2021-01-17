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История мальчика из Минска, который занимается баскетболом с двух лет
Источник материала: ОНТМинска, который занимается баскетболом с двух лет" class="one-news__figure-img">
Мама, папа, бол – первые слова 2-летнего Мирона Балапко из Минска. Тяга к игре в баскетбол у него появилась после того, как увидел по телевизору игры профессионалов. С тех пор малыш тренируется по несколько часов в день.
Глядя на такой дриблинг, сложно поверить, что Мирону всего два с половиной года. Первый раз он взял в руки баскетбольный мяч полгода назад и с тех пор практически не выпускает из рук.
Теперь ни один день маленького баскетболиста не проходит без тренировки дома, на улице или в спортзале. Хоть по возрасту и маловат (обычно тренироваться начинают с четырёх лет) его уже приняли в детскую баскетбольную академию – занятия по 2 раза в неделю.
И такая реакция у всех, кто видит Мирона играющего будь-то на детской площадке или в саду, куда он тоже без мяча почти никогда не приходит.
Баскетбол не единственное спортивное увлечение в семье Балапко, старший брат Даниил футболист и уже стал дипломированным детским тренером. А вот сестра Таисия сама записалась на такой не девичий Тайский бокс. Занимается 4 года и параллельно ведёт аккаунты в соцсетях, хочет стать популярной, но и тут без помощи младшего брата никуда.
У маленького властелина баскетбольных колец есть и своя страница в инстаграм. Здесь видео с тренировок набирают десятки тысяч просмотров. А вот у самого Мирона любимее мультиков только игры NBA.
И пусть у маленького вундеркинда с мячом впереди большой путь. По мнению его родителей, интерес – вот лучший учитель» в любом деле.
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Мама, папа, бол – первые слова 2-летнего Мирона Балапко из Минска. Тяга к игре в баскетбол у него появилась после того, как увидел по телевизору игры профессионалов....
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