История мальчика из Минска, который занимается баскетболом с двух лет

Источник материала: ОНТ

Минска, который занимается баскетболом с двух лет" class="one-news__figure-img">

Мама, папа, бол – первые слова 2-летнего Мирона Балапко из Минска. Тяга к игре в баскетбол у него появилась после того, как увидел по телевизору игры профессионалов. С тех пор малыш тренируется по несколько часов в день.





Глядя на такой дриблинг, сложно поверить, что Мирону всего два с половиной года. Первый раз он взял в руки баскетбольный мяч полгода назад и с тех пор практически не выпускает из рук.

Виталий Балапко, папа Мирона: «По телевизору он увидел Майкла Джордона, как он играет, совершенно случайно и взял мячик, вот как раз у него такой был дома. Взял мячик и начал им набивать, дриблинг так называемый делать. И бросать в импровизированное кольцо, тогда это была детская корзина для покупок».

Теперь ни один день маленького баскетболиста не проходит без тренировки дома, на улице или в спортзале. Хоть по возрасту и маловат (обычно тренироваться начинают с четырёх лет) его уже приняли в детскую баскетбольную академию – занятия по 2 раза в неделю.

Владислав Милашевский, тренер по баскетболу: «Приходит мальчик, рядом с родителями и, у него соска ещё во рту, а он мне ведёт мячик и уже готов тренироваться. Он пришел в памперсе и с соской. И это было «вау».

И такая реакция у всех, кто видит Мирона играющего будь-то на детской площадке или в саду, куда он тоже без мяча почти никогда не приходит.

Баскетбол не единственное спортивное увлечение в семье Балапко, старший брат Даниил футболист и уже стал дипломированным детским тренером. А вот сестра Таисия сама записалась на такой не девичий Тайский бокс. Занимается 4 года и параллельно ведёт аккаунты в соцсетях, хочет стать популярной, но и тут без помощи младшего брата никуда.

Таисия Балапко, сестра Мирона: «Я один раз попробовала снять Мирошку на тренировке, и там видео залетело в рекомендации, набрало лайков больше, чем мои остальные видео».

У маленького властелина баскетбольных колец есть и своя страница в инстаграм. Здесь видео с тренировок набирают десятки тысяч просмотров. А вот у самого Мирона любимее мультиков только игры NBA.

И пусть у маленького вундеркинда с мячом впереди большой путь. По мнению его родителей, интерес – вот лучший учитель» в любом деле.

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