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Сборная Беларуси по гандболу обыграла команду Южной Кореи на чемпионате мира

17.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу обыграла команду Южной Кореи на чемпионате мира

Сборная Беларуси по гандболу досрочно обеспечила себе выход в следующий раунд чемпионата мира. 

Сегодня наша команда обыграла сборную Южной Кореи — 32:24. Самым результативным игроком в составе победителей стал Никита Вайлупов, который забросил 8 мячей. Ещё 6 голов в активе линейного Артёма Королька. Белорусы стали недосягаемы для корейцев в турнирной таблице. Напомним, ранее подопечные Юрия Шевцова сыграли вничью со сборной России — 32:32. 18-го января Беларусь встретится с одним из фаворитов чемпионата мира сборной Словении. 

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Сборная Беларуси по гандболу досрочно обеспечила себе выход в следующий раунд чемпионата мира.  Сегодня наша команда обыграла сборную Южной Кореи — 32:24. Самым...
 
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