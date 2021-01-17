Сборная Беларуси по гандболу обыграла команду Южной Кореи на чемпионате мира

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу досрочно обеспечила себе выход в следующий раунд чемпионата мира.

Сегодня наша команда обыграла сборную Южной Кореи — 32:24. Самым результативным игроком в составе победителей стал Никита Вайлупов, который забросил 8 мячей. Ещё 6 голов в активе линейного Артёма Королька. Белорусы стали недосягаемы для корейцев в турнирной таблице. Напомним, ранее подопечные Юрия Шевцова сыграли вничью со сборной России — 32:32. 18-го января Беларусь встретится с одним из фаворитов чемпионата мира сборной Словении.

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