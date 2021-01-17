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Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети: сработала система защиты генератора

17.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети: сработала система защиты генератора

Первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минэнерго. 

Как отмечается в сообщении, первый энергоблок был отключен в 19.02 после срабатывания системы защиты генератора.

Как поясняет ведомство, система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, где проводится тестирование систем и оборудования. 

Радиационный фон в районе стации в норме.

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Первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минэнерго.  Как отмечается в сообщении, первый энергоблок был отключен в 19.02...
 
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