Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети: сработала система защиты генератора

Источник материала: ОНТ

Первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минэнерго.

Как отмечается в сообщении, первый энергоблок был отключен в 19.02 после срабатывания системы защиты генератора.

Как поясняет ведомство, система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, где проводится тестирование систем и оборудования.

Радиационный фон в районе стации в норме.

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