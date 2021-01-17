|
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети: сработала система защиты генератора
Источник материала: ОНТ
Первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети. Об этом в своем Telegram-канале
Как отмечается в сообщении, первый энергоблок был отключен в 19.02 после срабатывания системы защиты генератора.
Как поясняет ведомство, система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, где проводится тестирование систем и оборудования.
Радиационный фон в районе стации в норме.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минэнерго. Как отмечается в сообщении, первый энергоблок был отключен в 19.02...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)